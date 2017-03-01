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Бурмистров получил травму в матче с «Бостоном» и покинул площадку на носилках

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард «Аризоны» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:4) получил травму.

Как сообщает The Score, в начале второго периода против игрока грубый силовой прием провел канадский хоккеист Колин Миллер. После этого защитника «Брюинз» удалили до конца встречи, а россиянин покинул лед на носилках.

Отмечается, что травма Александра оказалась не слишком серьезной. Покидая лед, спортсмен поднял большой палец вверх, дав понять болельщикам, что с ним все в порядке. Позже нападающтй прямо из больницы подтвердил, что чувствует себя хорошо.

Матч

Бостон - Аризона - 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Голы:

Миллер К. (Крейчи, Пастрняк), 3:06 (1:0). Холланд (Врбата, Перлини), 23:27 (1:1). Нэш (Бержерон), 27:07 (2:1). Бэкес (Бержерон, Маршанд), 38:05 (3:1). Маршанд 39:49 (4:1).

Место и дата

01 марта 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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