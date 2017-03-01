Бурмистров получил травму в матче с «Бостоном» и покинул площадку на носилках
Российский форвард «Аризоны» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:4) получил травму.
Как сообщает The Score, в начале второго периода против игрока грубый силовой прием провел канадский хоккеист Колин Миллер. После этого защитника «Брюинз» удалили до конца встречи, а россиянин покинул лед на носилках.
Отмечается, что травма Александра оказалась не слишком серьезной. Покидая лед, спортсмен поднял большой палец вверх, дав понять болельщикам, что с ним все в порядке. Позже нападающтй прямо из больницы подтвердил, что чувствует себя хорошо.
Alex Burmistrov wants everyone to know he's okay! pic.twitter.com/KS78fxKl6n— Donna (@Donna_0903) 1 марта 2017 г.
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