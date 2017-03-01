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Диего Коста не в состоянии отвергнуть предложение из Китая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство и тренерский штаб «Челси» не намерены расставаться с нападающим Диего Костой. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, игрок сборной Испании пытался минувшей зимой перебраться в один из клубов чемпионата Китая, который предлагал ему 38 млн фунтов в год.

Отмечается, что Антонио Конте сумел убедить своего подопечного не покидать команду, однако, футболист может переехать в азиатскую лигу грядущим летом, поскольку не в силах отказаться от столь выгодного финансового предложения.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провел во всех турнирах 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 голевых передач.

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