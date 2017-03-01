Матье Вальбуэна: «Спартак» предлагал мне контракт после того, как у «Динамо» начались проблемы

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна, который ранее выступал за московское «Динамо», рассказал об интересе со стороны других клубов.

«Про предложение «Зенита» слышу в первый раз. А вот про «Спартак» это правда: они действительно предлагали мне контракт после того, как у «Динамо» начались проблемы. Также несколько клубов из Китая и других стран проявляли повышенный интерес, однако я решил вернуться на родину и выбрал «Лион».

Руководство «Лиона» предложило мне выгодный контракт. Клуб играл в Лиге чемпионов, президент хотел видеть меня в составе. Я немного колебался, но решил вернуться во Францию. А назад в «Марсель» меня не приглашали. Я не жалею о том своем решении. Первый год в «Лионе» был тяжелым, не скрою, но сейчас все прекрасно», – цитирует игрока «Чемпоинат».

Напомним, француз защищал цвета столичного «Динамо» с 2014 по 2015 гг, сыграв за российский клуб 40 матчей.