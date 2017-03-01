Гути: Хочу, чтобы «Барселона» вышла в четвертьфинал, а Пике забил пятый мяч в ворота «ПСЖ»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути надеется, что «Барселона» сумеет пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первый матч между командами, который состоялся во Франции, завершился разгромной победой подопечных Унаи Эмери (4:0). Таким образом, сине-гранатовым необходимо забить пять безответных мячей, чтобы выйти в следующую стадию турнира.

«Хочу, чтобы «Барселона» вышла в четвертьфинал, поскольку участие в Лиге чемпионов не позволит каталонскому клубу сосредоточиться на чемпионате Испании. Еще мне хочется, чтобы пятый гол в ворота французского клуба забил именно Жерар Пике. Он один из немногих, кто действительно защищает интересы своей команды. Думаю, Пике заслужил это по праву», – сказал испанец, слова которого приводит El Chiringuito.

Добавим, что ответный поединок «Барселоны» и «ПСЖ» состоится 8 марта на домашней арене испанского клуба.