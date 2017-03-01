Хосеп Гвардиола: Будущее Харта решится этим летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении в английский клуб голкипера «Торино» Джо Харта, а также прокомментировал возможное продление контрактов с рядом игроков стартового состава.

«Решение по Харту я приму по окончании сезона. Сейчас в нашей команде два голкипера – Вили Кабальеро и Клаудио Браво. Доверю им, но вопрос будущего касается не только вратарей, но и полузащитников, а также нападающих. Мы все обдумаем, а решение примем этим летом.

Новый контракт для Кабальеро? Этот вопрос мы также решим, но игроки должны сконцентрироваться на выступлении. Они должны доказывать мне свою состоятельность каждый день. Сейчас у нас есть 5-6 игроков, которым не мешало бы продлить контракт, но они прекрасно знают мою позицию. В любом случае, сейчас говорить об этом рано», – сказал испанский специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, 29-летний Харт покинул «Сити» минувшим летом из-за конфликта с Гвардиолой. Англичанин выступает за «Торино» на правах аренды.

Сейчас в активе игрока, которым интересуется «Ливерпуль», 26 матчей (40 пропущенных мячей и шесть «сухих» матчей»).