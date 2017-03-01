Аарон Рэмзи: У «Челси» серьезный отрыв, но пару неудачных матчей и команде придется бороться за лидерство

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в Премьер-лиге, а также прокомментировал выступление сборной Уэльса на Евро-2016.

«Впереди еще очень много матчей, поэтому всего можно ожидать. Да, у «Челси» серьезный отрыв, но пару неудачных матчей и команде вновь придется бороться за лидерство. Мы лишь должны вернуться на победный путь и продолжать борьбу.

Игра сборной на Евро? Мы привыкли к давлению. Вообще, нас всегда считали аутсайдерами любого турнира, но после прошедшего чемпионата Европы по Франции нас стали уважать. Очевидно, игрок сборной Уэльса хотят сотворить историю, и у нас есть футболисты, которые могут помочь коллективу», – сказал игрок «пушкарей», слова которого приводит talkSPORT.