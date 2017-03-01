Райт считает, что благодаря Ибрагимовичу Рэшфорд и Марсьяль прогрессируют от матча к матчу

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Иан Райт оценил роль в «Манчестер Юнайтед» 35-летнего форварда Златана Ибрагимовича.

По словам экс-игрока сборной Англии, шведский футболист помогает развиваться нападающим «красных дьяволов» Антони Марсьялю и Маркусу Рэшфорду.

«Некоторые люди говорят мне, что Златан мешает молодым игрокам «Юнайтед». Речь идет о Рэшфорде и Марсьяле. Но я с этим не согласен. Посмотрите, сколько полезного черпают эти парни у Ибрагимовича. Они работают с ним на каждой тренировке. Это касается даже мелочей: от отношения к делу до результативности.

Здесь уместно вспомнить знаменитый выпуск «Юнайтед» 1992 года. Думаю, эти парни многому научились и Эрика Кантона. То же самое происходит сегодня с Ибрагимовичем», – написал Райт в своем микроблоге на официальном сайте The Sun.