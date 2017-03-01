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Валерий Непомнящний: «Спартак» силен духом – тем, чего не хватает «Зениту»

Источник:  Телеканал «Россия 24»Комментарии

Экс-тренер «Томи» и ЦСКА Валерий Непомнящий сравнил «Спартак» и «Зенит», а также поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Краснодаром».

– Сегодняшний «Спартак» силен тем, чего не хватает «Зениту». Духом, спартаковским духом. Если «Спартак» в настроении, если тренеру удается его создать, то команда способна решать серьезные задачи.

«Спартак» vs «Краснодар». Расклад за пять дней до матча

Фаворит в следующей игре – «Краснодар». Потому что им не нужно ничего перестраивать. Они готовы играть против команд, у которых есть лидеры. Если «Спартак» будет в своем оптимальном составе, с Адриано и Промесом, то краснодарцам будет тяжело. Все же я думаю, что им удастся разрушить игру в середине поля. Но если «Спартак» обыграет «Краснодар», то их будет сложно остановить, – сказал Непомнящий в эфире канала «Россия 24».

Напомним, «Спартак» после 17 матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 40 очков, «Зенит» идет на второй строчке с отставанием в пять очков.

Встречи 18 тура команды проведут в гостях: москвичи 5 марта сыграют с «Краснодаром», зенитовцы днем ранее встретятся с ЦСКА – «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матчей. 

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