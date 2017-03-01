Валерий Непомнящний: «Спартак» силен духом – тем, чего не хватает «Зениту»
Экс-тренер
«Томи» и ЦСКА Валерий Непомнящий сравнил «Спартак» и «Зенит», а также поделился
мнением о матче 18-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Краснодаром».
– Сегодняшний «Спартак» силен тем, чего не хватает «Зениту». Духом, спартаковским духом. Если «Спартак» в настроении, если тренеру удается его создать, то команда способна решать серьезные задачи.
«Спартак» vs «Краснодар». Расклад за пять дней до матча
Фаворит в следующей игре – «Краснодар». Потому что им не нужно
ничего перестраивать. Они готовы играть против команд, у которых есть лидеры.
Если «Спартак» будет в своем оптимальном составе, с Адриано и Промесом, то
краснодарцам будет тяжело. Все же я думаю, что им удастся разрушить игру в
середине поля. Но если «Спартак» обыграет «Краснодар», то их будет сложно
остановить, – сказал Непомнящий в эфире канала «Россия 24».
Напомним, «Спартак» после 17 матчей лидирует в турнирной таблице
чемпионата России, имея в активе 40 очков, «Зенит» идет на второй строчке с
отставанием в пять очков.
Встречи 18 тура команды проведут в гостях: москвичи 5 марта сыграют с «Краснодаром», зенитовцы днем ранее встретятся с ЦСКА – «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матчей.