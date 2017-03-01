Николай Карполь: Наша борьба в Лиге чемпионов заканчивается, но третье место в группе – тоже результат

Наставник «Уралочки-НТМК» Николай Карполь высказался о поражении от турецкого «Вакифбанка» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3 (19:25, 27:25, 20:25, 18:25).

«Да, сегодня наша борьба за медали Лиги чемпионов заканчивается. Но третье место в группе – тоже результат, мы на него в начале сезона и не рассчитывали. Мы боролись достойно, приобрели необходимый опыт. Сегодня не играла Катя Евдокимова в силу того, что при поездке в Дрезден ее не было в заявке. Вместо нее сегодня была заявлена молодая спортсменка Юлия Максимова», – цитирует специалиста официальный сайт российской команды.

Также главный тренер клуба рассказал о планах его команды на ближайшее время.

Главная задача сейчас – подготовка ко второй игре в четвертьфинале чемпионата России, которая состоится 4 марта. Сегодня мы помнили именно об этом», – добавил наставник.