Георгий Черданцев: Не исключал бы ЦСКА из чемпионской гонки, но если армейцы не обыграют «Зенит», вопрос с титулом можно закрывать

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил шансы московского ЦСКА на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в декабре прошлого года команду возглавил белорусский специалист Виктор Гончаренко, сменивший на посту главного тренера Леонида Слуцкого. На данный момент армейцы занимают 3 место в таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 8 очков.

«Очень любопытно, какую философию Гончаренко будет прививать ЦСКА. Наверное, от тренера, помимо всего прочего, будут требовать яркую игру, на которую пошел бы болельщик и заполнил новый стадион. Но будет ли это исключительно атакующий футбол? Пойдет ли команда в атаку уже в эту субботу, когда к ней в гости приедет «Зенит»?

На сегодняшний момент я бы не исключал ЦСКА из чемпионской гонки. Но если команда Гончаренко не выиграет у «Зенита», вопрос с титулом можно закрывать. Хотя чисто теоретически можно будет отыграть фору, даже не выиграв «Зенита». Это важнейший матч для Гончаренко и для всего чемпионата в целом», – приводит слова Черданцева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».