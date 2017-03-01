Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин- : -Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа- : -Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо

Источник:  Президент РФКомментарии

Президент России Владимир Путин на совещании в Красноярске о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года высказался о проблеме допинга в России.

«Мы с вами знаем и оценки, самые последние оценки чиновников WADA и наших коллег из МОК по поводу того, что в комиссии Макларена то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно. И еще раз хочу подчеркнуть, мы всегда об этом говорили, в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга, напротив, будет только борьба с допингом.

И конечно, это тоже вполне естественно, претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины. Мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было.

Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение. Но, и сейчас я скажу самое главное, а самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе этой независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала и к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо», – приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста ПетроваПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Владимира Петрова, скончавшегося в ночь на вторник на 70-м году жизни.Юлия Чепалова: Будет сделано все возможное для того, чтобы Россия не участвовала в Олимпиаде-2018Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова полагает, что России будет нелегко добиться права на участие в предстоящей зимней Олимпиаде.Александр Жуков: WADA и Макларен были введены в заблуждение показаниями РодченковаПрезидент ОКР Александр Жуков в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, что WADA и Ричард Макларен были введены в заблуждение данными бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.Путин поблагодарил российских спортсменов за успешное выступление на УниверсиадеПрезидент РФ Владимир Путин объявил благодарность российским спортсменам за успешное выступление на Всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате. Распоряжение опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.Информатор WADA Юлия Степанова не отобралась на зимний чемпионат ЕвропыБегунья на средние дистанции Юлия Степанова не прошла квалификацию для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который стартует 3 марта в Белграде.Рене Фазель: В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточноПрезидент ИИХФ и член МОК Рене Фазель прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое признало нехватку доказательств в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.Дмитрий Свищев: Здравый ум начал брать верх над бредом из доклада МакларенаЧлен комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев считает, что признание Всемирным антидопинговым агентством (WADA) недостаточности доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена является началом движения в сторону реабилитации отечественного спорта.Павел Колобков: Оценка WADA по докладу Макларена исчерпывающая и в комментариях не нуждаетсяМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал письмо генерального директора МОК Кристофа де Кеппера по докладу Ричарда Макларена.Никита Михалков: Биатлонисты, оказывается, очень больные люди. Жалко ихНикита Михалков: Биатлонисты, оказывается, очень больные люди. Жалко ихРоссийский режиссер рассказал о своем отношении к допингу, бойкотам Олимпийских игр и больным людям в современном спорте.WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада МакларенаВсемирное антидопинговое агентство пришло к выводу о том, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.Норвежским лыжникам запретили критиковать соперников на чемпионате мираФедерация лыжного спорта Норвегии запретила своим спортсменам подвергать критике соперников во время чемпионата мира, который проходит в финском Лахти.Юрий Борзаковский: Надеемся, что ВФЛА восстановят к Чемпионату мираГлавный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал, что надеется на то, что летом IAAF восстановит статус ВФЛА.Российский волейболист дисквалифицирован на четыре года за допингАвстрийская антидопинговая комиссия дисквалифицировала российского волейболиста Станислава Маслиева на четыре года.Международная конференция по допингу пройдет в 2019 годуПрезидент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что международная конференция по допингу в спорте пройдет в 2019 году.Президент FIS: Я категорически против применения санкций к спортсменам только из-за их паспортаПрезидент FIS Джанфранко Каспер рассказал, что выступает за суровые меры в отношении нарушивших антидопинговые правила, но против того, чтобы отстранять атлетов только из-за их гражданстваКрейг Риди: WADA решительно настроено на поддержку РУСАДАПрезидент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что организация настроена на восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Петухов выступит на встрече спортсменов с FIS в ЛахтиЛыжник Алексей Петухов, временно отстраненный от международных соревнований, заявил, что, несмотря ни на что, останется в финском Лахти, где пройдет чемпионат мира.CAS оставил в силе отстранение шестерых российских лыжниковКак сообщает официальный сайт CAS, в организации решили оставить в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.Михаил Прохоров: Надо подать на Макларена и WADA в суд за клеветуМихаил Прохоров: Надо подать на Макларена и WADA в суд за клеветуБывший глава СБР решил высказаться на тему борьбы с допингом.Михаил Прохоров: Когда я возглавлял СБР, Родченков постоянно крутился около нашей команды и предлагал свои рецептыМихаил Прохоров: Когда я возглавлял СБР, Родченков постоянно крутился около нашей команды и предлагал свои рецептыБывший руководитель СБР Михаил Прохоров рассказал, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков постоянно что-то предлагал сборной России.
Главные новости
Футбол
Встреча Нурмагомедова с Тайсоном, камбэк «Урала» в Кубке России и два очка Кузнецова. Главные новости утра
Футбол
Мартин Киоун: Ибрагимович сильнее Кантона, он спасает репутацию «Манчестер Юнайтед»
Другие
Владимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо
Футбол
Георгий Черданцев: Не исключал бы ЦСКА из чемпионской гонки, но если армейцы не обыграют «Зенит», вопрос с титулом можно закрывать
Футбол
Аарон Рэмзи: У «Челси» серьезный отрыв, но пару неудачных матчей и команде придется бороться за лидерство
Футбол
Гути: Хочу, чтобы «Барселона» вышла в четвертьфинал, а Пике забил пятый мяч в ворота «ПСЖ»
Футбол
Матье Вальбуэна: «Спартак» предлагал мне контракт после того, как у «Динамо» начались проблемы
Футбол
Аллегри сообщил своему окружению, что летом возглавит «Арсенал»
Хоккей
«Даллас» одержал волевую победу над «Питтсбургом», забросив 3 шайбы за 7 минут
Хоккей
29 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Монреалем»
все новости
Владимир Путин
Владимир Путинвсе новости
Допинг
Допинг
МОК
МОК
WADA
WADA