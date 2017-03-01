Сердар Таски: Могу легко представить, что останусь в «Спартаке» еще на достаточное количество времени

Защитник московского «Спратака» Сердар Таски рассказал о своем восстановлении во время сборов российского клуба, а также оценил свое положение в стане красно-белых.

«У меня была цель восстановиться как можно быстрее. Два сбора я тренировался практически один, восстанавливался под наблюдением физиотерапевта. Без работы не получится набрать оптимальную форму. Рад вернуться и влиться в команду, в общую группу, провести 90 минут в товарищеском матче. На двух сборах я выполнил большую программу, думаю, это и стало залогом успеха.

Мне 29 лет, и было бы странно говорить, что моя карьера продлится еще 10-15 лет. Сейчас, как и любой другой футболист, я хочу побед. Уверен, мы можем добиться побед со «Спартаком», у нас все шансы выиграть чемпионат. Прекрасно себя чувствую в команде. Могу себе легко представить, что останусь в «Спартаке» еще на достаточное количество времени», – сказал футболист в интервью клубному телевидению.

Ранее сообщалось, что Таски хочет покинуть «Спартак» в минувшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне защитник провел за столичный клуб 9 матчей, не отметившись голевым действиями на поле.