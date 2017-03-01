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«Ванкувер» обменял Хансена в «Сан-Хосе» на Голдобина

Источник:  NHLКомментарии

«Ванкувер» и «Сан-Хосе» провели обмен, в результате которого российский нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в системе канадского клуба.

При определенных условиях «Кэнакс» также могут получить выбор в четвертом раунде драфта 2017 года, а в «Сан-Хосе» перешел форвард Янник Хансен.

21-летний Голдобин провел в нынешнем сезоне два матча в НХЛ. Также на его счету 41 (15+26) очко в 46 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда».

Напомним, в 2015 году в составе молодежной сборной России Голдобин стал серебряным призером чемпионата мира.

Для 30-летнего Хансена нынешний сезон стал десятым в «Ванкувере». За это время форвард из Дании провел 565 матчей и набрал 235 (105+130) очков.

В сентябре в составе сборной Европы Хансен стал финалистом Кубка мира.

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