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Форсберг, Мэйсон и Юханссон признаны звездами дня в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг выбран первой звездой дня в НХЛ. 22-летний швед набрал 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (5:4 OT). Форсберг набирает три очка за игру в четвертом из пяти последних матчей.

Второй звездой вторника назван голкипер «Филадельфии» Стив Мэйсон. 28-летний канадец отразил все 32 броска по своим воротам в матче с «Колорадо» (4:0). Эта игра стала для Мэйсона второй в сезоне «на ноль».

Третьей звездой признан форвард «Вашингтона» Маркус Юханссон. 26-летний швед набрал 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (4:1). Таким образом, Юханссон прервал собственную серию из пяти игр без очков.

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