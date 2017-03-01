Мартин Киоун: Ибрагимович сильнее Кантона, он спасает репутацию «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун жалеет, что форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не перешел в столичный клуб. Также англичанин отметил роль шведского нападающего в стане «красных дьяволов».

«Сожалею, что он так и не стал игроком «Арсенала». Помню, как Златан посетил лондонский клуб в 2000 году, будучи подростком. Тогда многие шутили надо мной, сказав, что этот мальчик может занять мое место в составе. Уже тогда его физические данные можно было заметить сразу.

Теперь Ибрагимович успешно выступает за «Юнайтед» и сравнения с Кантона неизбежны. Несмотря на то, что Эрик был очень умным футболистом, вряд ли он убежал бы от меня, но вот в ситуации со Златаном все немного иначе: этот игрок просто сильнее.

В любом случае, Кантона – король «Манчестера», он добился успеха с «Юнайтед» и выиграл немало трофеев. Сейчас у команды есть Ибрагимович, который помогает спасти репутацию клуба и вернуть его на прежний уровень», – приводит слова Киоуна Goal.