«Корейский зомби» посетит M-1 Challenge 75

Известный всему миру MMA «Корейский зомби» Чен Сон Джон пополнит ряды звездных гостей на международном турнире M-1 Challenge 75, куда он прилетит в качестве секунданта своего соотечественника Йонг Бок Кила.

Совсем недавно, после прохождения службы в рядах вооруженных сил Южной Кореи, этот яркий и зрелищный боец вернулся в Октагон и его выступление сразу же вознесло в ряды главных звезд организации. Дана Уайт в своем комментарии отметил: «Я не знаю, кто бы мог вернуться в MMA после трехлетнего перерыва и провести настолько впечатляющий бой. Он открыл дорогу для UFC в Корее».

Также стоит отметить, что дважды поединки с участием Чен Сон Джона признавались «Боем года в MMA», а уникальный «твистер», проведенный на Леонарде Гарсии, удостоился звания «Болевой прием года».

Для своей страны он является символом смешанных единоборств, по популярности не уступая масштабу Федора Емельяненко в России.

Главным поединком турнира станет противостояние Александра Шлеменко и Пола Брэдли.

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