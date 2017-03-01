Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, бой с Макгрегором состоится в России

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что бой с чемпионом UFC Конором Макгрегором состоится в России.

«Я надеюсь, что этот бой пройдет в России. Шансы на это – 50 на 50, все зависит от Макгрегора. Если он скажет, что встретится со мной в России, UFC устроит этот бой. Но если он скажет, что хочет драться в Нью-Йорке, Лас-Вегасе или Ирландии, – все поедут за ним», – цитирует Нурмагомедова RT.

Отметим, что 4 марта спортсмен из РФ проведет поединок с американцем Тони Фергюсоном за звание временного чемпиона UFC.

Ранее президент организации Дана Уайт заявил, что победитель боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном станет основным претендентом на встречу с Макгрегором.

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