Джорджо Кьеллини: Надеюсь, «Наполи» не будет тратить энергию на споры, так как я хочу, чтобы они прошли «Реал» в Лиге чемпионов

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после матча ½ финала Кубка Италии с «Наполи» (3:1) призвал соперника прекратить жалобы на судейство.

Первый тайм матча на «Ювентус Стэдиум» завершился в пользу гостей, но после перерыва «Ювентус» забил три гола, два из них – с пенальти.

«Больше всего трудностей у нас возникало с выходом из обороны. Во втором тайме мы изменили скорее не систему, а настрой и показали, что у нас есть резервы. Мы выиграли, но первый тайм научил нас тому, что мы не можем дарить 45 минут сильным соперникам.

Я слышал все эти разговоры. В воскресенье я смотрел матч «Интер» – «Рома». И при всем уважении выиграла та команда, которая намного больше заслуживала победу. Они полностью владели инициативой и были сильнее по всем показателям. Я уходил спать, но разговоры были обо всем кроме игры Наингголана, Шченсны и Фацио. То же самое произошло и сегодня.

В конце концов, все эти споры только высасывают энергию у тех, кто их ведет, и никак не касаются нас. Как нормальный итальянец я надеюсь, что «Наполи» не будет тратить слишком много энергии понапрасну, так как мне хотелось бы, чтобы они прошли «Реал» в Лиге чемпионов. Я рад, что две итальянские команды победили в своих группах в Лиге чемпионов, что не происходило уже много лет. Также я хочу, чтобы «Рома» успешно выступила в Лиге Европы. Но только в Лиге Европы», – приводит Football Italia слова Кьеллини.