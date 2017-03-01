Уилшер поддержал Марио Гетце
Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер поддержал хавбека дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, у которого ранее диагностировали нарушение обмена веществ.
«Поправляйся, мой друг», – написал англичанин на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:
О точных сроках возвращения игрока сборной Германии не сообщается, однако, как заявил Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, это случится нескоро.
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