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Уилшер поддержал Марио Гетце

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер поддержал хавбека дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, у которого ранее диагностировали нарушение обмена веществ. 

«Поправляйся, мой друг», – написал англичанин на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:

Get well soon my friend @gotzemario

Публикация от Jack Wilshere (@jackwilshere)

О точных сроках возвращения игрока сборной Германии не сообщается, однако, как заявил Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, это случится нескоро.

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