M-1 Challenge 75. Амилкар Алвеш заменит Энока Солвеса Торреса

За три дня до своего поединка против Валерия Мясникова на турнире M-1 Challenge 75 Энок Солвес Торрес получил травму спины, на столь коротком уведомлении его заменит ветеран UFC, чемпион Shooto Brazil Амилкар Алвеш (Бразилия, 15-10).

Бразилец обладает колоссальным опытом проведения поединков на очень высоком уровне, а также умением биться в хорошем темпе все отведенное на поединок время. В 2010-2011 годах он выступал в Октагоне, до этого завоевывал титул чемпиона Shooto Brazil. После заокеанской карьеры он в Германии и выиграл там титул чемпиона NAGA Germany по грэпплингу, а в последнем своем поединке по правилам смешанных единоборств сумел в пятираундовом марафоне победить сербскую звезду – Александра Илича. Он универсален в своей технике и умеет ставить перед противником множество сложных задач. Валерию Мясникову предстоит непростой экзамен, успешная сдача которого откроет перед «Русским молотом» новые перспективы в профессиональной карьере.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Супербой

(До 84 кг), Пол Брэдли (США) - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1

(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2

(До 93 кг), Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 - Борис Полежай (Украина), 15-5

(До 70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия), 2-0 - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 3-0

(До 84 кг), Амилкар Алвеш (Бразилия), 15-10 - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2

(До 77 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Данила Приказа (Fightspirit), 5-1-1

(До 65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2

(До 70,3 кг), Мохамед Грабински (Германия и Польша), 14-3 - Раул Тутараули (Грузия), 7-3

(До 68 кг), Алексей Сотников (Украина), 4-1 - Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец)