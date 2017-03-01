Болельщики «Манчестер Юнайтед» атаковали Погба из-за того, что он отказал в автографе

У полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба произошел конфликт с болельщиками команды, сообщает «БИЗНЕС Online».

На прошлой неделе 23-летний француз обедал с друзьями в одном из ресторанов Манчестера. Заметившие игрока болельщики «Юнайтед» попросили его дать автограф, однако Погба вежливо отказал им в просьбе, что явно не понравилось фанатам.

Во француза кинули тарелкой, после чего атаковали его и загнали в угол. Персонал заведения вызвал полицию, но участников конфликта к моменту приезда органов правопорядка на месте уже не было.

Напомним, в минувшее межсезонье Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 миллионов евро, что сделало его самым дорогим футболистом мира.