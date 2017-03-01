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Преступники ограбили Мэйвезера на 120 тысяч фунтов

Источник:  MirrorКомментарии

Как сообщает Mirror, дом знаменитого американского боксера Флойда Мэйвезера был ограблен на сумму в 120 тысяч фунтов.

Отмечается, что инцидент произошел в прошлые выходные, когда спортсмен отмечал свое 40-летие. По информации источника, злоумышленники взломали дверь и проникли внутрь, после чего украли несколько дорогостоящих вещей, включая коллекционные часы. 

На данный момент злоумышленники пока что не найдены.

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