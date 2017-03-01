Преступники ограбили Мэйвезера на 120 тысяч фунтов

Как сообщает Mirror, дом знаменитого американского боксера Флойда Мэйвезера был ограблен на сумму в 120 тысяч фунтов.

Отмечается, что инцидент произошел в прошлые выходные, когда спортсмен отмечал свое 40-летие. По информации источника, злоумышленники взломали дверь и проникли внутрь, после чего украли несколько дорогостоящих вещей, включая коллекционные часы.

На данный момент злоумышленники пока что не найдены.