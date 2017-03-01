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Вадим Финкельштейн: Давно говорил, что Абукар Яндиев фантастически талантливый боец

Источник:  Mix FightКомментарии

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал прошедший в Санкт-Петербурге турнир M-1 Challenge 74, поделился мнением об ажиотаже вокруг боя Яндиев-Бутенко и рассказал о ближайших планах организации.

- Подведите итоги первого в 2017-м году турнира M-1 Challenge, все ли получилось из того что запланировали?
- Турнир полностью оправдал все наши ожидания, как по зрелищности так и по другим составляющим. Арена была заполнена до отказа, многие хотели приобрести билеты в день турнира, но их уже не было. Все бои прошли на одном дыхании. Думаю мы задали хорошую планку на этот год и будем стараться не только ей соответствовать, но и повышать ее.

- Одной из самых обсуждаемых тем как до турнира так и после стал поединок Абукара Яндиева против Александра Бутенко . Вы ожидали, что поединок закончится так быстро?
- Если честно, то нет. Я давно говорил, что Абукар фантастически талантливый боец, но за плечами Бутенко громадный опыт. Думаю мало кто ожидал, что поединок закончится так стремительно. Конечно на состояние Александра повлияла проблема с весогонкой, но это не отменяет заслуг Абукара. Он заслужил этот пояс!

- Вы слышали, что в родной Ингушетии Яндиева встретили как национального героя? На сегодня много ММА версий и чемпионов, но такие встречи бывают редко.
- Да, конечно видел и я тоже этому очень рад, ведь он первый в истории Республики спортсмен, завоевавший пояс чемпиона M-1 Challenge. Вся Республика шла к этому, проделывалась огромная работа и то как встретили Абукара лишний раз доказывает, что пояс чемпиона M-1 ценен не внешним видом или драгоценными камнями, а тем, что его действительно нужно заслужить и очень престижно завоевать.

- Так же на прошедшем турнире очередную яркую победу одержал и один из главных претендентов на этот пояс Дамир Исмагулов. Скажите, какие планы у вас насчет этого спортсмена?
- Дамир один из самых ярких и талантливых спортсменов нового поколения. У него не бывает скучных поединков. Именно на таких бойцов ходят зрители. Он долго шел к этому и сейчас я могу с уверенностью сказать, что свой следующий бой он проведет за пояс.

- Какие ближайшие планы у организации и что ждать болельщикам?
- Как я уже сказал, мы начали год с высокой планки и будем ее только поднимать. Мы проделали огромнейшую работу и заключили на 2017-й год договора с более чем 20-ю телеканалами по всему Миру на трансляции наших турниров. Только за последнюю неделю мы подписали несколько контрактов на трансляции наших турниров, например в Англии с крупнейшим телеканалом BoxNation, в Испании с ведущим спортивным телеканалом GOL TV. Сегодня М-1 можно посмотреть на любом континенте в более чем 100 странах Мира. На сегодня мы достигли той отметки, что из некоторых стран к нами сами обращаются и просят предоставить телеправа на показ турниров. Так же у нас запустилось обновленное и бесплатное приложение M-1 TV, в котором любой из вас, повторюсь, бесплатно может смотреть наши турниры. Что касается предстоящих турниров, то конечно это M-1 Challenge 75, 3-го марта в Олимпийском с участием Александра Шлеменко , в апреле мы определяемся с местом проведения, а дальше у нас очень плотный график: 19 мая турнир в Сочи, 26 мая традиционный ежегодный турнир в Оренбурге, 1-го июня в рамках программы Международного Экономического Форума турнир Санкт-Петербурге, а 14 июня турнир в Харбине, в Китае. С китайской стороной мы заключили договор и в этом году делаем там два крупных события. Это только то, что ждет нас в ближайшее время.  

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