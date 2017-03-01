Генеральным спонсором тульского «Арсенала» стало НПО «Сплав»
Пресс-служба тульского клуба отмечает, что подписание соглашения о спонсорстве между ПФК «Арсенал» и холдингом госкорпорации «Ростех» НПО «Сплав» позволит сделать значительный шаг по выстраиванию в Тульской области вертикали развития футбола. В настоящее время ПФК «Арсенал» готовит предложение о переходе детско-юношеской школы в структуру клуба, что позволит вывести на новый уровень развитие детско-юношеского спорта в регионе и создать современную систему подготовки молодых футболистов.
Логотип НПО «Сплав» будет размещен на форме футболистов «Арсенала».
Напомним, что с мая 2016 года у «Арсенала» действует договор о стратегическом партнерстве с госкорпорацией «Ростех». Помимо этого, спонсором туляков является «Роснефть».
На данный момент «Арсенал» занимает 15 место в РФПЛ.
Логотип НПО «Сплав» будет размещен на форме футболистов «Арсенала».
Напомним, что с мая 2016 года у «Арсенала» действует договор о стратегическом партнерстве с госкорпорацией «Ростех». Помимо этого, спонсором туляков является «Роснефть».
На данный момент «Арсенал» занимает 15 место в РФПЛ.
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