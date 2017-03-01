Генеральным спонсором тульского «Арсенала» стало НПО «Сплав»

Переводчик «Рубина»: Грасия сказал: Даже если присутствуют жесткие слова, то они должны быть переведены тобой

Переводчик «Рубина» Артур Заставниченко рассказал об отношениях с наставником казанской команды Хави Грасией, который возглавил команду минувшим летом.