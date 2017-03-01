Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин- : -Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа- : -Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Спортивная комиссия Нью-Йорка оставила в силе результат боя Холли Холм и Жермейн де Рандами

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

На заседании Спортивной комиссии Нью-Йорка (NYSAC) экс-претендент на пояс чемпионки UFC в полулегкой весовой категории Холли Холм не смогла изменить результат поединка с Жермейн Де Рандами.

Как сообщает Allboxing.ru, Холм подала жалобу на рефери и просила изменить результат боя, состоявшегося 11 февраля. Причиной этому стали несколько пропущенных ударов после окончания раунда. 

«После просмотра видеозаписи поединка Спортивная комиссия Нью-Йорка определила, что рефери Тодд Андерсон не совершал явной ошибки и не нарушал свод правил. Поэтому оценки судей за раунды и результат поединка изменены не будут», – цитирует представителя NYSAC Allboxing.ru.

Главные события в мире смешанных единоборств:

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спарринг-партнер Макгрегора: Мэйвезер крут в разговорах, но хочет ли он на самом деле боя с КоноромСпарринг-партнер бойца UFC Конора Макгрегора Артем Лобов высказался о возможном бое ирландца с американским боксером Флойдом Мэйвезером.Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, бой с Макгрегором состоится в РоссииРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что бой с чемпионом UFC Конором Макгрегором состоится в России.Нурмагомедов и Тайсон встретились в Лас-Вегасе и обменялись подаркамиРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов встретился со знаменитым боксером, чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.Бас Руттен: Фергюсон – хороший грепплер, но Тони предпочтет бой в стойке, оказывая давление на ХабибаБас Руттен, профессиональный кикбоксер и бывший боец ММА из Нидерландов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.Хабиб Нурмагомедов: Я заставил Тони нервничать. Но теперь разговоры закончилисьХабиб Нурмагомедов: Я заставил Тони нервничать. Но теперь разговоры закончилисьХабиб Нурмагомедов - о предстоящем поединке против американца Тони Фергюсона.Шуменов помогает Фергюсону готовиться к бою против Хабиба (фото)Бейбут Шуменов, боксер-профессионал из Казахстана, выступающий в полутяжелом, и первом тяжелом дивизионе провел тренировку с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном, который 5 марта проведет бой с россиянином Хабибом Нурмагомедвым.Американский боец: Тони хорош, но этого недостаточно, чтобы справится с ХабибомЧемпион ONE Championship и бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Бен Аскрен поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.Отец Нурмагомедова: Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить профессиональную карьеруАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о планах своего сына на будущее, отметив, что боец из РФ может завершить профессиональную карьеру в 2018 году.Отец Хабиба Нурмагомедова пропустит бой сына из-за аннулированной год назад визы в СШАОтец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, как его сын готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном, который он не сможет посетить из-за отсутствия визы США.Лига ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFCРоссийская промоутерская компания ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFC: Заком Маковски и Элвисом Мутапчичем.Тони Фергюсон: Хабиб, ты – бычара, а я – матадор. Забью тебя досрочноБойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон повздорили во время телефонной конференции.Хабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруХабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруМежду Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоялся телефонный разговор.Еджейчик сразится против Андраде на турнире UFC 211Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Джоанна Еджейчик свой следующий поединок проведет против Джессики Андраде.Украинец Крылов: Хочется подраться в России и увеличить свою аудиториюУкраинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который ранее был освобожден от контракта с компанией UFC, рассказал о своих планах на будущее.Соперник Антигулова снялся с боя на турнире UFC 209Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов сообщил, что его поединок против американца Эда Хермана не состоится. Об этом спортсмен из РФ сообщил на своей странице в Instagram.Льюис нокаутировал Брауна на турнире UFC Fight Night 105В понедельник состоялся турнир UFC Fight Night 105. В главном поединке шоу Деррик Льюис встречался с Трэвисом Брауном.Крылов вслед за Багаутиновым уволен из UFCУкраинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который тренируется и проживает в России, уволен из UFC. Об этом сообщает Мmajunkie.com.ЦСКА задушил «Спартак» в городе «Зенита». Первый турнир ММА, где дрались фанатыЦСКА задушил «Спартак» в городе «Зенита». Первый турнир ММА, где дрались фанатыФутбольные хулиганы, Терминатор и будущий боец UFC – M-1 Challenge 74 собрал в петербургском рейдже очень интересных персонажей.UFC расторг контракт с украинцем КрыловымUFC расторг контракт с украинским бойцом ММА Никитой Крыловым. Об этом сообщает MMAJunkie.Сен-Пьер вернулся в UFCБывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер подписал контракт на выступления в соревнованиях организации. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.
Главные новости
Другие
Владимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо
MMA
Шлеменко — фаворит в поединке против Брэдли, по мнению букмекеров
Футбол
Сергей Прядкин: Расширение РФПЛ возможно после ЧМ-2018
MMA
Шлеменко может подраться за титул Bellator летом
Футбол
ФИФА разрешила Зозуле перейти в четвертую команду за сезон
MMA
Спарринг-партнер Макгрегора: Мэйвезер крут в разговорах, но хочет ли он на самом деле боя с Конором
Бокс
Преступники ограбили Мэйвезера на 120 тысяч фунтов
Футбол
Джорджо Кьеллини: Надеюсь, «Наполи» не будет тратить энергию на споры, так как я хочу, чтобы они прошли «Реал» в Лиге чемпионов
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, бой с Макгрегором состоится в России
Футбол
Георгий Черданцев: Не исключал бы ЦСКА из чемпионской гонки, но если армейцы не обыграют «Зенит», вопрос с титулом можно закрывать
все новости
UFC
UFC