Спортивная комиссия Нью-Йорка оставила в силе результат боя Холли Холм и Жермейн де Рандами
На заседании Спортивной комиссии Нью-Йорка (NYSAC) экс-претендент на пояс чемпионки UFC в полулегкой весовой категории Холли Холм не смогла изменить результат поединка с Жермейн Де Рандами.
Как сообщает Allboxing.ru, Холм подала жалобу на рефери и просила изменить результат боя, состоявшегося 11 февраля. Причиной этому стали несколько пропущенных ударов после окончания раунда.
«После просмотра видеозаписи поединка Спортивная комиссия Нью-Йорка определила, что рефери Тодд Андерсон не совершал явной ошибки и не нарушал свод правил. Поэтому оценки судей за раунды и результат поединка изменены не будут», – цитирует представителя NYSAC Allboxing.ru.
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