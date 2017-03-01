Спарринг-партнер Макгрегора: Мэйвезер крут в разговорах, но хочет ли он на самом деле боя с Конором
Спарринг-партнер
бойца UFC Конора Макгрегора Артем Лобов высказался о возможном бое ирландца с американским
боксером Флойдом Мэйвезером.
«Если честно, я не думаю, что Мэйвезер продержится больше шести раундов, хотя понимаю, что из-за этих слов меня будут ненавидеть. А если бы соперником Макгрегора был Пакьяо, он бы не продержался больше двух раундов.
Я очень надеюсь, что бой с Мэйвезером состоится. Мы готовы, мы готовимся к нему, даже не сомневайтесь. Конор – как заряженное оружие. Когда бы Мэйвезер ни поставил подпись под контрактом, мы будем готовы. Мэйвезер крут в разговорах, но хочет ли он на самом деле этого боя, я не знаю», – приводит MMA Fighting слова Лобова.
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