Спарринг-партнер Макгрегора: Мэйвезер крут в разговорах, но хочет ли он на самом деле боя с Конором

Спарринг-партнер бойца UFC Конора Макгрегора Артем Лобов высказался о возможном бое ирландца с американским боксером Флойдом Мэйвезером.

«Если честно, я не думаю, что Мэйвезер продержится больше шести раундов, хотя понимаю, что из-за этих слов меня будут ненавидеть. А если бы соперником Макгрегора был Пакьяо, он бы не продержался больше двух раундов.

Я очень надеюсь, что бой с Мэйвезером состоится. Мы готовы, мы готовимся к нему, даже не сомневайтесь. Конор – как заряженное оружие. Когда бы Мэйвезер ни поставил подпись под контрактом, мы будем готовы. Мэйвезер крут в разговорах, но хочет ли он на самом деле этого боя, я не знаю», – приводит MMA Fighting слова Лобова.