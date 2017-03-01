Пауло Дибала: «Ювентус» изменил свое отношение к делу, мы вышли на второй тайм с другим настроем

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала дал комментарий после победы туринского клуба в первом матче 1/2 финала Кубка Италии над «Наполи» (3:1).

«Это был хороший матч, но мы не должны недооценивать соперника. Игроки «Наполи» уверены, что создадут нам проблем в ответной встрече.

Что касается самого матча, то в первом тайме нам пришлось очень тяжело. В перерыве мы поговорили об всем, а затем вернулись на поле и сразу же стали применять на практике то, что обсуждали в раздевалке.

«Ювентус» изменил свое отношение к делу, мы вышли на второй тайм с другим настроем, старались действовать более агрессивно», – сказал аргентинец, слова которого приводит Goal.

Ответный матч между командами состоится 4 апреля на домашней арене «Наполи».