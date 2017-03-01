Пауло Дибала: «Ювентус» изменил свое отношение к делу, мы вышли на второй тайм с другим настроем
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала дал комментарий после победы туринского клуба в первом матче 1/2 финала Кубка Италии над «Наполи» (3:1).
«Это был хороший матч, но мы не должны недооценивать соперника. Игроки «Наполи» уверены, что создадут нам проблем в ответной встрече.
Что касается самого матча, то в первом тайме нам пришлось очень тяжело. В перерыве мы поговорили об всем, а затем вернулись на поле и сразу же стали применять на практике то, что обсуждали в раздевалке.
«Ювентус» изменил свое отношение к делу, мы вышли на второй тайм с другим настроем, старались действовать более агрессивно», – сказал аргентинец, слова которого приводит Goal.
Ответный матч между командами состоится 4 апреля на домашней арене «Наполи».
Матч
Голы
Кальехон 36 (0:1). Дибала 47 (1:1 - пен.). Игуаин 64 (2:1). Дибала 69 (3:1 - пен.).
Состав
Ювентус: Нето, Бонуччи, Кьеллини, Лихтштайнер (Куадрадо, 46), Бардзальи, Хедира, Пьянич, Асамоа, Дибала, Игуаин, Манджукич
Наполи: Рейна, Кулибали, Маджо, Альбиоль, Стринич, Гамшик (Зелински, 57), Рог, Диавара, Милик (Мертенс, 61), Инсинье, Кальехон
Предупреждения:
Асамоа, 26; Лихтштайнер, 40 - Диавара, 21; Милик, 38
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
28 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция