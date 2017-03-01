Давид Юрченко: Григорян – очень амбициозный, целеустремленный и настойчивый

Голкипер «Анжи» Давид Юрченко перед матчем ¼ финала Кубка России с «Уфой» рассказал об изменениях, которые произошли в клубе зимой.

«В команде много изменений, но коллектив собрался хороший, атмосфера боевая. Все ждем начала сезона, потому что сборы как всегда долго тянутся, хочется уже побыстрее начать сезон. Забегать вперед не стоит, но думаю, что шансы на выход в полуфинал у «Уфы» и «Анжи» одинаковые, так что будем бороться, стараться достичь максимального результата и пройти дальше.

Не хотелось бы раскрывать подробности, это, так скажем, «семейная кухня», командная, а так настрой нового тренера ясен. Нам уже стала понятна политика, Григорян – очень амбициозный, очень целеустремленный, и в каком-то плане настойчивый, так что для нас это будет стержнем идти как можно выше, дальше», – приводит «Р-Спорт» слова Юрченко.

Напомним, в конце декабря «Анжи» объявил о смене курса и ставке на местных воспитанников, после чего чех Павел Врба покинул пост главного тренера, а на его место пришел Александр Григорян, ранее возглавлявший «СКА-Энергию».

Кроме того, новым владельцем «Анжи» стал бизнесмен Осман Кадиев.

Матч «Уфа» – «Анжи» пройдет 1 марта на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 17:00 (мск).