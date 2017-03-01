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ФИФА разрешила Зозуле перейти в четвертую команду за сезон

Источник:  FacebookКомментарии

Футбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы нападающего «Бетиса» Романа Зозули, поблагодарил ФИФА, а также рассказал о планах своего клиента.

Сегодня в спортивной организации дали согласие на переезд футболиста в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году, несмотря на достижение лимита переходов.

«Может, Роман Зозуля и не сможет играть до лета, может, и не найдем за столь короткое время четвертый клуб. Кстати, очень благодарны ФИФА за разрешение такой возможности. Но в «Райо Вальекано» этот парень играть не будет и финансово не пострадает, даже если мне лично придется вернуть ему эти деньги», – написал Кузьменко в Facebook.

Отметим, что переход игрока сборной Украины в «Райо» сорвался из-за болельщиков мадридского клуба, которые считают Зозул неонацистом, что противоречит философии клуба. 

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