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Шлеменко может подраться за титул Bellator летом

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно «Советскому спорту», лучший российский боец средней весовой категории Александр Шлеменко может выступить в организации Bellator в июне-июле.

Скорее всего, он проведет бой за титул чемпиона промоушена против победителя пары Рафаэль Карвальо (чемпион) — Мелфин Манхуф. Поединок этих бойцов состоится в Турине 8 апреля.

Напомним, что Шлеменко владел чемпионским поясом Bellator до 26 сентября 2014 года, когда проиграл Брэндану Хэлси.

3 марта в Москве в рамках турнира M-1 Challenge российский спортсмен сразится против американца Пола Брэдли. Во вторник Шлеменко провел открытую тренировку.

Свежий выпуск передачи «Пропустил немножко». Об Александре Шлеменко. 

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