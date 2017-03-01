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Сергей Прядкин: Расширение РФПЛ возможно после ЧМ-2018

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, когда можно ждать расширения премьер-лиги.

«На данный момент 16 команд – оптимальный вариант. Вот перед нами пример «Томи» в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы.

Вот смотрите, на данном этапе есть определенное число клубов, которые регулярно поднимаются и вылетают из премьер-лиги, в Футбольной национальной лиге борются за повышение четыре-пять клубов. Если это учесть, как раз и получается примерно 16 команд, но это на данном этапе.

К чемпионату мира готовятся двенадцать стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение», – приводит ТАСС слова Прядкина.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Казани, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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