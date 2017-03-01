Шлеменко — фаворит в поединке против Брэдли, по мнению букмекеров

Российский боец ММА средней весовой категории Александр Шлеменко является фаворитом в поединке против американца Пола Брэдли, по мнению букмекеров.

Ставки на победу российского спортсмена принимаются с коэффициентом 1,3, в то время, как на победу соперника — 3,2.

Бой состоится 3 марта в Москве на турнире M-1 Challenge 75 и станет главным событием шоу.

Как ранее писал «Советский спорт», Александр Шлеменко летом может сразиться за титул чемпиона Bellator.

Свежий выпуск передачи «Пропустил немножко» - о бое Шлеменко - Брэдли.