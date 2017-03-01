Шлеменко — фаворит в поединке против Брэдли, по мнению букмекеров
Российский боец ММА средней весовой категории Александр Шлеменко является фаворитом в поединке против американца Пола Брэдли, по мнению букмекеров.
Ставки на победу российского спортсмена принимаются с коэффициентом 1,3, в то время, как на победу соперника — 3,2.
Бой состоится 3 марта в Москве на турнире M-1 Challenge 75 и станет главным событием шоу.
Как ранее писал «Советский спорт», Александр Шлеменко летом может сразиться за титул чемпиона Bellator.
Свежий выпуск передачи «Пропустил немножко» - о бое Шлеменко - Брэдли.
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