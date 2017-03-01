Конте согласился возглавить «Интер»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал согласие перейти в «Интер» после окончания сезона.

По данным Tuttosport, китайская компания Suning group, ставшая владельцем «Интера», предложила 47-летнему итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон, что устроило Конте. При этом первое предложение в размере 11 миллионов тренер отверг.

Теперь представителям Suning group предстоит провести переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, чтобы договориться о расторжении контракта Конте с «синими».

Напомним, «Челси» под руководством Конте лидирует в премьер-лиге, опережая «Тоттенхэм» на десять очков. В то же время «Интер», который тренирует Стефано Пиоли, идет на шестом месте в серии A, отставая на шесть очков от третьего места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов.

Добавим, что в Италии Конте работал с «Ареццо» (2006-2007), «Бари» (2007-2009), «Аталантой» (2009), «Сиеной» (2010-2011) и «Ювентусом» (2011-2014), после чего возглавил национальную сборную.

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