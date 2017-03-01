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Джон Терри: У меня была возможность перейти в «Манчестер Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Челси» Джон Терри сообщил, что минувшим летом мог оказаться в «Манчестер Сити».

«Мы обсуждали мое положение с Романом Абрамовичем, и я сказал ему, что хочу остаться в команде. Да, у меня было предложение от «Манчестер Сити». Клуб хотел пригласить меня в тот момент, когда я собирался продлить контракт с «Челси», – сказал 36-летний англичанин.

Также Терри порассуждал на тему возможного переезда в чемпионат Китая. 

«Здесь я не могу выразить уверенность, поскольку моя цель – остаться в «Челси», – добавил защитник.

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