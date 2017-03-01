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Бюджет «Автомобилиста» в новом сезоне составит 1,2 миллиарда рублей

Источник:  Znak.comКомментарии

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын сообщил, что бюджет клуба на следующий сезон составит 1,2 миллиарда рублей, сообщает Znak.com.

Также 250 миллионов будет потрачено на реконструкцию КРК «Уралец». А в марте-апреле клуб намерен определиться с площадкой для строительства «дворца-трансформера».

Кроме того, Козицын заявил, что «Автомобилист» ему никто не навязывал.

«Мы все взрослые люди. Мы же не в армии. Была ситуация, которая сложилась к апрелю прошлого года, когда предыдущие руководители клуба решили больше им не заниматься. Мы здесь родились, живём, никуда не собираемся. И было бы обидно, если бы клуб с такой историей исчез с карты Екатеринбурга и области», – отметил Козицын.

Напомним, Козицын является генеральным директором Уральской горно-металлургической компании и УГМК-холдинг.

В нынешнем сезоне «Автомобилист» занял 11-е место Восточной конференции.

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