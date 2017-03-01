Бюджет «Автомобилиста» в новом сезоне составит 1,2 миллиарда рублей

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын сообщил, что бюджет клуба на следующий сезон составит 1,2 миллиарда рублей, сообщает Znak.com.

Также 250 миллионов будет потрачено на реконструкцию КРК «Уралец». А в марте-апреле клуб намерен определиться с площадкой для строительства «дворца-трансформера».

Кроме того, Козицын заявил, что «Автомобилист» ему никто не навязывал.

«Мы все взрослые люди. Мы же не в армии. Была ситуация, которая сложилась к апрелю прошлого года, когда предыдущие руководители клуба решили больше им не заниматься. Мы здесь родились, живём, никуда не собираемся. И было бы обидно, если бы клуб с такой историей исчез с карты Екатеринбурга и области», – отметил Козицын.

Напомним, Козицын является генеральным директором Уральской горно-металлургической компании и УГМК-холдинг.

В нынешнем сезоне «Автомобилист» занял 11-е место Восточной конференции.