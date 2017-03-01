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Александр Емельяненко: Надеюсь выступить как можно раньше и делаю для этого все

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своих планах на будущее. Напомним, совсем недавно брат Федора Емельяненко подписал контракт с российской организацией WFCA (Всемирный бойцовский клуб «Ахмат»), представляющем бойцовскую лигу «Ахмат». 

«Я очень рад подписанию соглашения с WFCA. Это крупный и активно развивающийся промоушен, собравший в своих рядах отличных бойцов. Никак не дождусь момента, когда смогу наконец выйти на ринг – признаться честно, я очень соскучился по серьезным выступлениям. 

Смешанные единоборства – это спорт, которому я посвятил всю свою жизнь, и мне его очень не хватало в последнее время. Надеюсь выступить как можно раньше и делаю для этого все, что от меня зависит: постоянно тренируюсь и набираю оптимальную форму.

Возможен ли мой дебют на турнире в Казахстане? Я к такому вызову готов. Все будет зависеть от планов руководства промоушена. Мне же остается хорошо тренироваться», – цитируют Александра Емельяненко «Известия».

Все, что нужно знать о предстоящем бое Александра Шлеменко:

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