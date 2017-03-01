Глава USADA: Участие российских спортсменов испортило две последние Олимпиады

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Олимпийские игры в Сочи и Рио-де-Жанейро были испорчены участием российских спортсменов.

«Более тысячи российских атлетов из более чем 30 видов спорта были участниками допинговой программы, организованной, как было доказано, российскими официальными лицами.

По крайней мере, две Олимпиады были испорчены, и на Игры в Рио-де-Жанейро приехали десятки российских спортсменов, хотя они не участвовали в антидопинговых программах, заслуживающих доверия», – приводит Lenta.ru слова Тайгарта.

Добавим, что в декабре 2016 года Тайгарт призывал исключить Россию из Международного олимпийского комитета.