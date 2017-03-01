«Локомотив» – «Тосно». Матч посетит скаут «Манчестер Юнайтед»
По информации «Матч ТВ», на игре 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тосно» будет присутствовать скаут «Манчестер Юнайтед».
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Встреча пройдет 1 марта в Москве и начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Напомним, в 1/32 финала турнира тосненцы обыграли «Долгопрудный» (1:0), в 1/16 - тульский «Арсенал» (2:0), в 1/8 - московское «Динамо» (3:2). Железнодорожники начали выступление с 1/16 финала, где победили «Химки» (3:0), а в 1/8 - «Крылья Советов» (3:1).
Матч
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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