Дешам готов вернуть Бензема в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, который проходил по делу о шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна, пропустил домашний чемпионат Европы.



Отметим, что из-за уголовного дела нападающий «сливочных» был исключен из состава национальной команды.

«То, что произошло останется в прошлом. У меня нет никакого негатива к этому игроку. Другие футболисты неоднократно критиковали меня, однако, им это не мешало вернуться. Понимаете, приглашение в сборную – не признание в любви. Если Бензема способен помочь, я вызову его, если нет, то он останется вне заявки. Всегда принимаю решения в интересах нашей команды. Меня интересует только спортивная составляющая.

Конечно, Карим все еще является одним из лучших нападающих нашей страны. Нет ничего невозможного. Диарра пять лет не играл за сборную, а затем вернулся. Никто не знает, что произойдет в будущем», – сказал специалист в интервью Le Parisien.