«Детройт» обменял Отта в «Монреаль»

Форвард «Детройта» Стив Отт в результате обмена продолжит карьеру в «Монреале». За 34-летнего канадца «красные крылья» получили право выбора в шестом раунде драфта 2018 года.

У Отта действует однолетний контракт на 800 тысяч долларов. Таким образом, 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

«Испытываю смешанные чувства, – приводит слова Отта официальный сайт НХЛ. – Мягко говоря, я был очень рад возможности играть в Детройте. Майка «Ред Уингс» очень много значит для меня и моей семьи. Каждый матч в Детройте я мог проводить на глазах у моей семьи и друзей. Но это часть бизнеса. Я перехожу в другую команду с великой историей. Теперь я в предвкушении шанса сыграть в плей-офф».

В нынешнем сезоне Отт набрал 6 (3+3) очков в 43 матчах и занимал второе место в команде по времени, проведенному в меньшинстве.

«Монреаль» стал пятым клубом в карьере форварда в НХЛ. Ранее он играл в «Далласе» (2002-2012), «Баффало» (2012-2014) и «Сент-Луисе» (2014-2016).