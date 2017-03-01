Генменеджер «Оттавы»: Обменяв Берроуза и Сталберга, я как бы говорю команде: «Побеждайте»

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион прокомментировал обмены, в результате которых в команду перешли форварды Алекс Берроуз («Ванкувер») и Виктор Сталберг («Каролина»).

«Я как бы говорю игрокам: «Побеждайте». Пока наши хоккеисты хорошо справляются со своей работой. Их надо похвалить за то, что они ставят командные интересы выше личных. Успешно работают и тренеры. Мы выстроили определенную систему.

Я очень рад, что с согласия мистера Мельника мы смогли совершить эти сделки. Я считал необходимым получить Алекса Берроуза. Хорошо, когда владелец поддерживает тебя. Хоккеисты также видят, что мистер Мельник поддерживает их. Я надеюсь, что мы сможем навести шороху в плей-офф, но пока давайте начнем с того, что попадем туда», – приводит слова Дориона официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Оттава» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, отставая на шесть очков от «Монреаля».