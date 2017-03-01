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Экс-форвард сборной Украины находится на просмотре в «Краснодаре»

Источник:  News.amКомментарии

Как сообщает портал News.am, 21-летний нападающий Артур Миранян проходит просмотр в «Краснодаре».

Последним клубом игрока был македонский «Вардар», который он покинул по окончании сезона и стал свободным агентом.

Миранян начинал профессиональную карьеру в донецком «Шахтере». Напдающий выводил горняков на поле в качестве капитана в пяти матчах юношеской Лиги УЕФА, а в чемпионате Украины до 19 лет провел 43 матча, в которых забил 31 мяч.

Также на его счету 17 матчей за юношеские сборные Украины (до 17, 18 и 19 лет), в которых он забил 8 мячей, после чего изъявил желание выступать за сборную Армении. Получив разрешение от ФИФА, он провел восемь матчей за молодежную сборную Армении, в которых отличился одним голом и двумя результативными передачами. 

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