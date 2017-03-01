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Производитель реактивных систем залпового огня стал спонсором тульского «Арсенала»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Как сообщает официальный сайт тульского «Арсенала», сегодня клуб подписал соглашение с компанией НПО «Сплав», которая стала официальным спонсором российского клуба.

«Подписание соглашения о спонсорстве между ПФК «Арсенал» и холдингом Госкорпорации НПО «Сплав» – это новый этап в развитии стратегического партнерства. Оно позволит сделать значительный шаг по выстраиванию в Тульской области вертикали развития футбола: от профессионального клуба до детско-юношеского спорта.

Логотип НПО «Сплав», как и логотип Госкорпорации Ростех, будет размещен на форме футболистов, домашнем стадионе клуба и во всех коммуникациях. Отметим, что соглашение рассчитано до конца сезона 2016-2017 и может быть пролонгировано по взаимному согласию сторон. Сумма соглашения не разглашается.», – говорится в заявлении клуба.

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