Производитель реактивных систем залпового огня стал спонсором тульского «Арсенала»

Как сообщает официальный сайт тульского «Арсенала», сегодня клуб подписал соглашение с компанией НПО «Сплав», которая стала официальным спонсором российского клуба.

«Подписание соглашения о спонсорстве между ПФК «Арсенал» и холдингом Госкорпорации НПО «Сплав» – это новый этап в развитии стратегического партнерства. Оно позволит сделать значительный шаг по выстраиванию в Тульской области вертикали развития футбола: от профессионального клуба до детско-юношеского спорта.

Логотип НПО «Сплав», как и логотип Госкорпорации Ростех, будет размещен на форме футболистов, домашнем стадионе клуба и во всех коммуникациях. Отметим, что соглашение рассчитано до конца сезона 2016-2017 и может быть пролонгировано по взаимному согласию сторон. Сумма соглашения не разглашается.», – говорится в заявлении клуба.