«Интер» рассматривает возможность покупки Иско

«Интер» может вступить в борьбу за полузащитника «Реала» Иско, сообщает Football Italia.

Основатель китайской компании Suning group Чжан Цзиньдун в субботу встречался с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить возможный трансфер.

Контракт 24-летнего испанца с «Реалом» истекает в 2018 году. На данный момент Иско не планирует продлевать соглашение из-за того, что получает мало игрового времени.

В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в примере (11 – в стартовом составе), забил пять голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что на Иско также претендует «Ювентус».

Бывший полузащитник «Валенсии» и «Малаги» проводит в «Реале» четвертый сезон.

Напомним, Suning group стал новым владельцем «Интера».