«Интер» рассматривает возможность покупки Иско
«Интер» может
вступить в борьбу за полузащитника «Реала» Иско, сообщает Football Italia.
Основатель китайской компании Suning group Чжан Цзиньдун в субботу встречался с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить возможный трансфер.
Контракт 24-летнего испанца с «Реалом» истекает в 2018 году. На данный момент Иско не планирует продлевать соглашение из-за того, что получает мало игрового времени.
В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в примере (11 – в стартовом составе), забил пять голов и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что на Иско также претендует «Ювентус».
Бывший полузащитник «Валенсии» и «Малаги» проводит в «Реале» четвертый сезон.
Напомним, Suning group стал новым владельцем «Интера».
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