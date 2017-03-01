Пол Брэдли: Шлеменко никогда не сдается, но его выносливость не на самом высоком уровне

Американский боец Пол Брэдли рассказал, чего ждет от боя с Александром Шлеменко, который состоится на турнире M-1 Challenge 75.

«В этом бою мне нечего терять, что делает меня очень опасным для Шлеменко. Для боя в средней весовой категории мне сгонять много не придется, я сейчас на десять фунтов выше лимита. Я бы описал себя как достаточно крупного бойца полусредней весовой категории и как среднего в средней весовой категории.

Шлеменко нельзя назвать огромным средневесом. Мы видели, как он дрался с Тито Ортизом, но весил он тогда 202 фунта, и можно быть уверенным, что тогда он набирал как можно больше веса. Так что он не выделяется среди бойцов этого дивизиона ростом, не выделяется мускулатурой. Так что мы неплохо подходим друг другу по габаритам и стилям ведения боя.

Он просто очень стойкий боец. Я смотрел его прошлый бой в M-1, и его довольно неплохо избивали, но в третьем раунде он вернулся и победил. Он никогда не сдается. При этом его выносливость не на самом высоком уровне», – приводит AllBoxing.ru слова Брэдли.

Добавим, что бой Шлеменко – Брэдли пройдет 3 марта в Москве.