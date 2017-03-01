Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин0 : 0Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа- : -Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пол Брэдли: Шлеменко никогда не сдается, но его выносливость не на самом высоком уровне

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Американский боец Пол Брэдли рассказал, чего ждет от боя с Александром Шлеменко, который состоится на турнире M-1 Challenge 75.

«В этом бою мне нечего терять, что делает меня очень опасным для Шлеменко. Для боя в средней весовой категории мне сгонять много не придется, я сейчас на десять фунтов выше лимита. Я бы описал себя как достаточно крупного бойца полусредней весовой категории и как среднего в средней весовой категории.

Шлеменко нельзя назвать огромным средневесом. Мы видели, как он дрался с Тито Ортизом, но весил он тогда 202 фунта, и можно быть уверенным, что тогда он набирал как можно больше веса. Так что он не выделяется среди бойцов этого дивизиона ростом, не выделяется мускулатурой. Так что мы неплохо подходим друг другу по габаритам и стилям ведения боя.

Он просто очень стойкий боец. Я смотрел его прошлый бой в M-1, и его довольно неплохо избивали, но в третьем раунде он вернулся и победил. Он никогда не сдается. При этом его выносливость не на самом высоком уровне», – приводит AllBoxing.ru слова Брэдли.

Добавим, что бой Шлеменко – Брэдли пройдет 3 марта в Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шлеменко: Если сам не смогу подтянуться 20 раз, учеников заставлять не будуРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко провел в Москве открытую тренировку перед поединком против американца Пола Брэдли.Шлеменко – фаворит в поединке против Брэдли, по мнению букмекеровРоссийский боец ММА средней весовой категории Александр Шлеменко является фаворитом в поединке против американца Пола Брэдли, по мнению букмекеров.Шлеменко может подраться за титул Bellator летомКак стало известно «Советскому спорту», лучший российский боец средней весовой категории Александр Шлеменко может выступить в организации Bellator в июне-июле.Вадим Финкельштейн: Давно говорил, что Абукар Яндиев фантастически талантливый боецПрезидент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал прошедший в Санкт-Петербурге турнир M-1 Challenge 74, поделился мнением об ажиотаже вокруг боя Яндиев-Бутенко и рассказал о ближайших планах организации.M-1 Challenge 75. Амилкар Алвеш заменит Энока Солвеса ТорресаЗа три дня до своего поединка против Валерия Мясникова на турнире M-1 Challenge 75 Энок Солвес Торрес получил травму спины, на столь коротком уведомлении его заменит ветеран UFC, чемпион Shooto Brazil Амилкар Алвеш (Бразилия), 15-10.«Корейский зомби» посетит M-1 Challenge 75Известный всему миру MMA «Корейский зомби» Чен Сон Джон пополнит ряды звездных гостей на международном турнире M-1 Challenge 75, куда он прилетит в качестве секунданта своего соотечественника Йонг Бок Кила.Промо-ролик боя Шлеменко — Брэдли (видео)3 марта в Москве на турнире M-1 Challenge 75 состоится поединок россиянина Александра Шлеменко и американца Пола Брэдли.Шлеменко провел открытую тренировку в Москве перед боем с Брэдли (видео)3 марта в Москве состоится турнир М-1 Challenge 75, в главном бою которого лучший средневес России Александр Шлеменко сразится с американцем Полом Брэдли.M-1 Challenge 75. Грабински сразится против Тутараули3 марта на международном турнире M-1 Challenge 75 зрителей ожидает бой чемпиона GMC Мохамеда Грабински (Германия и Польша, 14-3) против чемпиона мира по кикбоксингу и победителя кубка мира по кудо Рауля Тутараули (Грузия, 7-3).M-1 Challenge 75. Адас проведет бой против ПриказыСостав участников грандиозного международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75, который пройдет 3 марта в Москве, пополнился еще одним интереснейшим боем. Чемпион Германии по K-1 Арда Адас (Германия, 7-2) сразится с российским проспектом-ударником Данилой Приказой (Fightspirit, 5-1-1).M-1 Challenge 75. Карлос Эдуардо сразится против Полежая3 марта в Москве на грандиозном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 ветеран Bellator и чемпион Shooto Brazil Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 будет биться с вице-чемпионом мира по MMA Борисом Полежаем (Украина), 15-5.14 июня в Китае состоится турнир по смешанным единоборствам M-1 ChallengeКак сообщает официальный сайт M-1 Global, президент российской организации Вадим Финкельштейн подписал контракт с китайскими партнерами на проведение международного турнира по смешанным единоборствам.«Бой с Емельяненко можем провести в Петербурге». Кто еще хочет биться за Россию«Бой с Емельяненко можем провести в Петербурге». Кто еще хочет биться за РоссиюНемца Штефана Пютца вдохновляют Арнольд Шварценеггер и паспорт гражданина России.ЦСКА задушил «Спартак» в городе «Зенита». Первый турнир ММА, где дрались фанатыЦСКА задушил «Спартак» в городе «Зенита». Первый турнир ММА, где дрались фанатыФутбольные хулиганы, Терминатор и будущий боец UFC – M-1 Challenge 74 собрал в петербургском рейдже очень интересных персонажей.Яндиев за 71 секунду одолел Бутенко и стал чемпионом М-1 в легком весеБоец смешанного стиля Абукар Яндиев одержал победу над чемпионом М-1 в легком весе Александром Бутенко на турнире M-1 Challenge 74.Юсупов победил Пютца на M-1 Challenge 74 и отстоял чемпионский титул в полутяжелом весеВ главном бою турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 российский спортсмен Рашид Юсупов одержал победу над Штефаном Пютцем из Германии.«Отстаиваю честь и цвета ЦСКА». Боец-фанат, который не ходит на футбол«Отстаиваю честь и цвета ЦСКА». Боец-фанат, который не ходит на футболРоссийский боец Дмитрий Тебекин – о том, в чем разница драки в лесу и на ринге, а также о сопернике, который болеет за «Спартак».«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММА«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММАПетербургский боец Артур Тюльпаров раньше бился за «Спартак» на улице. Теперь ему предстоит отстоять честь клуба на профессиональном уровне.M-1 Challenge 75. Самсонидзе проведет бой против МестоеваНа турнире M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве, Нико Самсонидзе (Германия, 2-0) сразится с Абубакаром Местоевым (Россия, 3-0).Вадим Финкельштейн: Пытались организовать поединок между Шлеменко и ТоковымПрезидент M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, кто мог стать соперником Александра Шлеменко в ближайшем бою.
Главные новости
Футбол
«Рубин» – «Сибирь». Онлайн
Футбол
Арьен Роббен: «Шальке» играет в пять защитников, поэтому нам нужно будет атаковать в более высоком темпе (видео)
Футбол
Ходжсон – лишь один из кандидатов на пост наставника «Лестера». Шекспир может остаться в команде
Футбол
Стартовал второй этап продажи билетов на Кубок Конфедераций
Футбол
«РБ Лейпциг» интересуется вратарем сборной Германии
Бокс
Бой Пакьяо – Хан перенесен на 20 мая
Футбол
Бывший полузащитник сборной Германии Гросскройц госпитализирован после драки в ночном клубе
Хоккей
Еременко, Накладал и Мозякин признаны лучшими игроками февраля в КХЛ
Футбол
Германия подала официальную заявку на проведение Евро-2024
Футбол
Максим Бузникин: «Краснодар» подумал, что все сделано, и поплатился за это
все новости
Пол Брэдли
Пол Брэдливсе новости
Александр Шлеменко
Александр Шлеменковсе новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости