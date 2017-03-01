Валентин Балахничев: Заявление Президента России будет приветствоваться МОК и WADA

Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев – о заявлении Президента России, сделанных в Красноярске.

«Надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать», — заявил Путин.

- Это очень серьезное политическое заявление Президента России, которое будет приветствоваться МОК и WADA, которое послужит совместной конструктивной работе Российской Федерации и этих двух организаций, - говорит Валентин Балахничев.

Сегодня Президент России Владимир Путин сделал несколько важных заявлений на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которое прошло в Красноярске.

Напомним, в декабре на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин уже высказывался на тему допинга, отвечая на вопрос «Советского спорта».