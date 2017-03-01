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Салимгерей Расулов: Верю в то, что Хабиб Нурмагомедов привезет пояс UFC в Россию

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов верит в то, что Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона и станет «временным» чемпионом UFC в легком весе.

«Пожелал удачи нашему брату Хабибу. Он мне ответил, что «только победа. Я уверен в нем. Все знают, как он умеет бороться. У него лучшая борьба в UFC. Да и в стойке он не уступит Фергюсону. Хабиб привезет в нашу страну долгожданный пояс», - сказал Расулов «Советскому спорту».

Напомним, поединок Нурмагомедов — Фергюсон состоится 5 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209.

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