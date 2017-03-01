Максим Бузникин: «Краснодар» подумал, что все сделано, и поплатился за это
Руководитель
селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал матч ¼ финала
Кубка России с «Уралом» (3:3, по пенальти – 3:4).
«Такое бывает, это футбол. Неожиданный матч. Тут все стандартно – если расслабляешься, футбол сразу наказывает. Вот это и произошло. Сделали все в первом тайме, расслабились и перестали играть, подумав, наверное, что все сделано, и поплатились за это. А потом уже тяжело, потом отвернулась фортуна», – приводит «Р-Спорт» слова Бузникина.
Напомним, к 33-й минуте «Краснодар» вел со счетом 3:0, но пропустил три гола. На 89-й минуте форвард Федор Смолов не реализовал пенальти, а с 92-й минуты «Урал» играл в меньшинстве.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция