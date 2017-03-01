Максим Бузникин: «Краснодар» подумал, что все сделано, и поплатился за это

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал матч ¼ финала Кубка России с «Уралом» (3:3, по пенальти – 3:4).

«Такое бывает, это футбол. Неожиданный матч. Тут все стандартно – если расслабляешься, футбол сразу наказывает. Вот это и произошло. Сделали все в первом тайме, расслабились и перестали играть, подумав, наверное, что все сделано, и поплатились за это. А потом уже тяжело, потом отвернулась фортуна», – приводит «Р-Спорт» слова Бузникина.

Напомним, к 33-й минуте «Краснодар» вел со счетом 3:0, но пропустил три гола. На 89-й минуте форвард Федор Смолов не реализовал пенальти, а с 92-й минуты «Урал» играл в меньшинстве.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча