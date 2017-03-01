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Германия подала официальную заявку на проведение Евро-2024

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Германия подала в УЕФА официальную заявку на проведение финальной части чемпионата Европы 2024 года. 

Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Накануне состоялась встреча между президентом DFB Райнахардом Гринделем и генеральным секретарем УЕФА Теодором Теодоридисом в штаб-квартире союза в швейцарском Ньоне, во время которой Гриндель передал Теодоридису заявление о заинтересованности немецкой стороны в проведении Евро-2024.

Помимо этого заявления, генсек УЕФА получил пакет из 40 документов, которые содержат в себе краткую презентацию 17 городов, которые потенциально могут принять матчи турнира. 

Страна-хозяйка чемпионата Европы будет названа в сентябре 2018 года.

Напомним, Германия ранее принимала чемпионат Европы в 1988 году. Чемпионаты мира проводились в этой стране в 1974 и 2006 годах.

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