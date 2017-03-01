Два фаната «Лестера» начали сбор денег на возведение памятника Раньери

Как сообщает ВВС, два болельщика «Лестера» выступили с инициативой отблагодарить итальянского специалиста Клаудио Раньери, который в прошлом сезоне привел команду к чемпионскому титулу.

Отмечается, что фанаты Джеймс Диллон и Джош Филлипс начали сбор денег на возведение памятника 65-летнему наставнику. Они планируют собрать до 10 тысяч фунтов, но пока смогли выручить только 770 фунтов.

Напомним, Раньери, который вывел в этом сезоне «Лестер» в плей-офф Лиги чемпионов, покинул пост главного тренера «лис» 23 февраля. Сообщается, что основным кандидатом на замену итальянца считается Рой Ходжсон, ранее работавший со сборной Англии.